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Криминал

Малосердобинец взял вещи покойного мужа сожительницы и поплатился

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24-летнего жителя Малосердобинского района наказали за присвоенные боеприпасы.

В один из дней ноября 2019 года мужчина нашел в квартире сожительницы более 120 пригодных для стрельбы патронов, хранившихся в выдвижном ящике деревянной тумбы после смерти супруга женщины.

Недолго думая, сельчанин решил забрать их себе, после чего отвез домой, а затем подарил знакомому.

Суд трактовал действия предприимчивого малосердобинца как незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов. Мужчина признал вину и получил наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее жителя Белинского района приговорили к условному сроку за подобранные у мусорки патроны.

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Гость||

Удобненько покойничек подвернулся, нет продавца и всё тут

Имя: Гость
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