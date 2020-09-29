Малосердобинец взял вещи покойного мужа сожительницы и поплатился

24-летнего жителя Малосердобинского района наказали за присвоенные боеприпасы.
В один из дней ноября 2019 года мужчина нашел в квартире сожительницы более 120 пригодных для стрельбы патронов, хранившихся в выдвижном ящике деревянной тумбы после смерти супруга женщины.
Недолго думая, сельчанин решил забрать их себе, после чего отвез домой, а затем подарил знакомому.
Суд трактовал действия предприимчивого малосердобинца как незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов. Мужчина признал вину и получил наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Ранее жителя Белинского района приговорили к условному сроку за подобранные у мусорки патроны.
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