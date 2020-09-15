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Криминал

Жителя Белинского района наказали за подобранные у мусорки патроны

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Белинский суд наказал 44-летнего жителя района за незаконное хранение боеприпасов.

Летом 2011 года мужчина работал в Московской области, где однажды около мусорного бака увидел патроны для охотничьего огнестрельного оружия.

«Обнаружил 6 патронов, пригодных для стрельбы, изготовленных заводским способом», - пояснили в суде.

Пройти мимо он не смог и подобрал находку, после чего привез ее домой. И, несмотря на то что оружия у жителя Белинского района не было, он хранил боеприпасы целых девять лет, вплоть до изъятия их в 2020 году.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Однако избежать наказания ему не удалось. Служители Фемиды приговорили гражданина к одному году лишения свободы условно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителя Белинского района наказали за подобранные у мусорки патроны
Уже бомжей подтягивают для раскрываемости?

Имя: Гость
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