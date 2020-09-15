Жителя Белинского района наказали за подобранные у мусорки патроны

Белинский суд наказал 44-летнего жителя района за незаконное хранение боеприпасов.
Летом 2011 года мужчина работал в Московской области, где однажды около мусорного бака увидел патроны для охотничьего огнестрельного оружия.
«Обнаружил 6 патронов, пригодных для стрельбы, изготовленных заводским способом», - пояснили в суде.
Пройти мимо он не смог и подобрал находку, после чего привез ее домой. И, несмотря на то что оружия у жителя Белинского района не было, он хранил боеприпасы целых девять лет, вплоть до изъятия их в 2020 году.
В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Однако избежать наказания ему не удалось. Служители Фемиды приговорили гражданина к одному году лишения свободы условно.
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penzainform.ru писал(a):Уже бомжей подтягивают для раскрываемости?