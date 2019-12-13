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Криминал | В Пензе активисты группы свидетелей Иеговы получили условный срок

13.12.2019|17:37
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В маленький зал Ленинского районного суда набилось несколько десятков человек. Озвучивали приговор свидетелям Иеговы.

«Мы молились богу, читали Библию, пели песни - вот все наши обвинения, судят ни за что. Как Иисуса ни за что судили, так и нас», - отметил подсудимый Владимир Кулясов.

Деятельность организации в России запретили в 2017-м, больше года спустя в городе были задержаны участники местной ячейки под названием «Арбеково, Пенза».

По версии следствия, они проповедовали взгляды, содержащие негативную оценку тех, кто не являлся свидетелем Иеговы, и говорили о преимуществе последних над другими лицами, призывая разрывать родственные отношения, если не совпадают религиозные взгляды.

При обыске в конспиративной квартире нашли запрещенную литературу и документы, согласно которым члены организации отказывались от переливания крови. Их убеждения такого не допускали даже в чрезвычайных ситуациях.

Судили шестерых - четверых мужчин и двух женщин. Одного пензенца обвиняли в организации работы объединения, запрещенного в силу экстремистской деятельности.

«Алушкин в указанный период предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности, выразившейся в организации собраний, организации религиозного выступления, богослужения на данных собраниях, в сборе финансовых средств под видом пожертвований, вовлечении участников в деятельность экстремистской организации», - сообщил судья Ленинского районного суда г. Пензы Роман Танченко.

Остальные были активными членами.

«Маглив, Кулясов, Тимошин, Алушкина и Ольхова предприняли активные действия, направленные на продолжение противоправной деятельности, запрещенной судом, выразившейся в осуществлении проповеднической деятельности, а также в участии в религиозных собраниях (конгрессе), которые проводились в форме коллективных религиозных богослужений», - пояснил Роман Танченко.

В результате по решению суда организатор деятельности религиозного объединения должен провести в колонии общего режима 6 лет. Остальные получили по 2 года лишения свободы условно.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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