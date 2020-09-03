Следователи обнародовали подробности избиения маленькой девочки в Кузнецке

03.09.2020 | 20:51

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента, в результате которого пострадала девочка 2017 года рождения.

В совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего), подозревают ее 29-летнего отца.

Ранее сообщалось, что пострадавшая девочка вместе с сестрой-близнецом проживала с отцом в Кузнецке. Их мать умерла в 2018 году.

По данным следствия, в среду, 2 сентября, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес одной из дочерей несколько ударов. Она получила черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время девочка находится на стационарном лечении, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Татьяна Махницкая.

Следователи установят все обстоятельства случившегося и выяснят, как с этой семьей работали органы опеки. Расследование продолжается.