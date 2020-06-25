Сетевое издание|18+|Четверг|25 июн 2020|10:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Саратовской области пензенец поплатился жизнью за крепкий сон

Печать

Стали известны подробности преступления, совершенного в Саратовской области ранее судимым 26-летним пензенцем. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснилось, его жертва, 22-летний парень, тоже житель Пензенской области. Оба приехали в рабочий поселок Степное Советского района, трудились разнорабочими на стройках и жили на съемной квартире.

Вечером 21 июня приятели отправились в гости к знакомым. Вскоре младший из них решил пойти домой, а старший остался и продолжил застолье.

Около 23:30 он тоже направился восвояси, однако ключей от подъезда и квартиры у него не было, а друг на звонки и стук в дверь не реагировал. Пензенцу все же удалось разбудить товарища, и он стал упрекать земляка в том, что тот долго не впускал его.

Между мужчинами разгорелась ссора, а затем драка. Младший соперник предложил прекратить рукоприкладство и выйти для выяснения отношений во двор. Его оппонент согласился, но перед выходом на улицу зашел на кухню и прихватил с собой нож.

Во дворе он приблизился к оппоненту и ударил его лезвием в живот. Раненый парень попытался скрыться от агрессивного приятеля, но упал на землю. Его обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. Бригада доставила потерпевшего в больницу, но вскоре он скончался.

Тем временем злоумышленник расположился под одним из балконов дома, где они жили, и заснул. Там его и обнаружили сотрудники полиции. Рядом лежал нож.

«Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает Следственное управление СК России по Саратовской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте