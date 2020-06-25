В Саратовской области пензенец поплатился жизнью за крепкий сон

25.06.2020 | 09:41

Стали известны подробности преступления, совершенного в Саратовской области ранее судимым 26-летним пензенцем. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснилось, его жертва, 22-летний парень, тоже житель Пензенской области. Оба приехали в рабочий поселок Степное Советского района, трудились разнорабочими на стройках и жили на съемной квартире.

Вечером 21 июня приятели отправились в гости к знакомым. Вскоре младший из них решил пойти домой, а старший остался и продолжил застолье.

Около 23:30 он тоже направился восвояси, однако ключей от подъезда и квартиры у него не было, а друг на звонки и стук в дверь не реагировал. Пензенцу все же удалось разбудить товарища, и он стал упрекать земляка в том, что тот долго не впускал его.

Между мужчинами разгорелась ссора, а затем драка. Младший соперник предложил прекратить рукоприкладство и выйти для выяснения отношений во двор. Его оппонент согласился, но перед выходом на улицу зашел на кухню и прихватил с собой нож.

Во дворе он приблизился к оппоненту и ударил его лезвием в живот. Раненый парень попытался скрыться от агрессивного приятеля, но упал на землю. Его обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. Бригада доставила потерпевшего в больницу, но вскоре он скончался.

Тем временем злоумышленник расположился под одним из балконов дома, где они жили, и заснул. Там его и обнаружили сотрудники полиции. Рядом лежал нож.

«Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает Следственное управление СК России по Саратовской области.