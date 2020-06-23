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Криминал

Пензенец задержан в соседнем регионе по подозрению в тяжком преступлении

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Житель Пензенской области задержан по подозрению в совершении преступления, которое произошло в воскресенье, 21 июня, в Саратовской области.

В рабочем поселке Степном Советского района возле одного из домов прохожие обнаружили истекающего кровью 22-летнего молодого человека. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, однако вскоре он скончался.

Судебно-медицинское исследование показало, что причиной гибели парня стало проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов, осложненное внутрибрюшной кровопотерей.

По факту смерти человека было возбуждено уголовное дело. Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого - им оказался 26-летний житель Пензенской области.

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Саратовской области.

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Источник — фото pixabay.com
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