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Криминал

Жительница Заречного ответила ранением на удар сковородкой

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В Заречном 42-летней женщине назначили наказание за то, что она ранила ножом 50-летнего сожителя.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Подсудимая находилась в квартире своего гражданского супруга. Вместе еще с одним знакомым они употребляли спиртные напитки.

Между женщиной и хозяином жилища возник конфликт. Он взял сковороду и дважды ударил ее по голове. Она схватила кухонный нож и ранила его в левую часть грудной клетки. После этого пострадавший вытащил нож и ушел в комнату, чтобы лечь на кровать. Женщина вызвала скорую помощь.

Впоследствии травма, которую он ей нанес, была квалифицирована как легкий вред здоровью. Ранение же расценили как тяжкий.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил зареченке наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, гражданка должна заплатить территориальному фонду обязательного медицинского страхования около 38,5 тыс. руб., потраченных на лечение потерпевшего.

«Приговор в законную силу не вступил», - резюмировала Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Душевные люди проживают в Пензенской области!

Гость||

Город высокой культуры!

Гость||

Гость писал(a):

Город высокой культуры!
Я просто в шоке. Приехала из Самары жить в Пензу - скоро рвану обратно домой.

Гость||

Гость писал(a):

Город высокой культуры!
Городок поэтов и мастеров!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Город высокой культуры!
Городок поэтов и мастеров!
Он с самого начала был создан на костях обворованных учёных и инженеров. И таким остался.

Гость||

Надо было дать забить себя сковородкой.

Имя: Гость
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