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Криминал | Жительницы Заречного пострадали от ударов сковородкой и стулом

27.02.2020|09:51
Печать

За неделю в Заречном возбудили два уголовных дела по факту бытового насилия. В обоих случаях от агрессии мужчин пострадали женщины.

По сообщению портала «Заречье сегодня», одна из ссор произошла 14 февраля в доме на улице Светлой. 49-летний мужчина ударил 42-летнюю супругу сковородкой. В результате та получила травму, которую квалифицировали как нанесшую здоровью легкий вред.

Похожий случай произошел в доме на улице Конституции СССР вечером 21 января. Там 31-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 29-летнюю знакомую металлическим стулом. Она также получила травмы.

В октябре 2019 года сообщалось еще о двух конфликтах в Заречном, в которых в качестве оружия использовались стулья. Тогда дело возбудили лишь в отношении одного из агрессоров.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|27.02.2020 10:08|

Вот и пеки таким блины на мятой сковородке.

Гость|27.02.2020 10:30|

УРА МАСЛЕНИЦА НАЧАЛАСЬ!!!!

Гость|27.02.2020 11:26|

Заварить ворота в лосятник! Культуру Зареченскую надо изолировать!

Гость|27.02.2020 11:33|

Заварить!Заварить!Заварить!

Гость|27.02.2020 11:37|

А я почему-то не удивлен. Это ж заречний, поселок дебоширов и наркоманов

Гость|27.02.2020 11:42|

14 февраля, это был подарок на день влюбленных, просто преподнёс необычно

Гость|27.02.2020 11:52|

Бей бабу молотом, будет баба золотом!

Гость|27.02.2020 11:59|

Опять Заречный? Ну сколько уж можно? Город криминала. Заварить ворота.

Гость|27.02.2020 12:11|

Последователи Кокорина и Мамаева?

Гость|27.02.2020 12:21|

мозг вынесли своим мужикам, вот итог. теперь сами будут бегать умолять, чтоб не посадили. штраф из семейного бюджета, кому легче?

Гость|27.02.2020 12:22|

Гость писал(a):

Опять Заречный? Ну сколько уж можно? Город криминала. Заварить ворота.
Поддерживаю! после того как два утырка притащили в город бешенную лису и бросили ее в гаражах,вся область застыла в напряжении-что ещё выкенет Заречный?Какую ещё гадость преподнесет?И вот оно! Дождались!Бытовое насилие! Доколь?!Власть имущие ответьте мне -Доколь нам простым ,беззащитным Пензенцам терпеть эту гнусность и беззаконие расползающиеся из Заречного?Заварить?

Гость|27.02.2020 12:32|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Опять Заречный? Ну сколько уж можно? Город криминала. Заварить ворота.
Поддерживаю! после того как два утырка притащили в город бешенную лису и бросили ее в гаражах,вся область застыла в напряжении-что ещё выкенет Заречный?Какую ещё гадость преподнесет?И вот оно! Дождались!Бытовое насилие! Доколь?!Власть имущие ответьте мне -Доколь нам простым ,беззащитным Пензенцам терпеть эту гнусность и беззаконие расползающиеся из Заречного?Заварить?
И правда дрянной городишко

Гость|27.02.2020 13:01|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Опять Заречный? Ну сколько уж можно? Город криминала. Заварить ворота.
Поддерживаю! после того как два утырка притащили в город бешенную лису и бросили ее в гаражах,вся область застыла в напряжении-что ещё выкенет Заречный?Какую ещё гадость преподнесет?И вот оно! Дождались!Бытовое насилие! Доколь?!Власть имущие ответьте мне -Доколь нам простым ,беззащитным Пензенцам терпеть эту гнусность и беззаконие расползающиеся из Заречного?Заварить?
И правда дрянной городишко
Что бы кто ни говорил,но за зареченецамии приезжающими в Пензу должен осуществляться тотальный повсеместный контроль,а то они и здесь начнут пакостить.Сами видите что они у себя на родине вытворяют.Ввести обязательную визу и прохождение карантина.

Гость|27.02.2020 13:37|

Вот такие в Заречном валентинки прилетают на 14 февраля

Гость|27.02.2020 13:41|

По статистике МВД в Заречном намного ниже показатель преступности, чем в Пензе. Пензюки ведут себя гаже, но Пензаинформ нравится "смаковать" именно Заречный!

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Имя: Гость
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