27.02.2020 | 09:51

За неделю в Заречном возбудили два уголовных дела по факту бытового насилия. В обоих случаях от агрессии мужчин пострадали женщины.

По сообщению портала «Заречье сегодня», одна из ссор произошла 14 февраля в доме на улице Светлой. 49-летний мужчина ударил 42-летнюю супругу сковородкой. В результате та получила травму, которую квалифицировали как нанесшую здоровью легкий вред.

Похожий случай произошел в доме на улице Конституции СССР вечером 21 января. Там 31-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 29-летнюю знакомую металлическим стулом. Она также получила травмы.

В октябре 2019 года сообщалось еще о двух конфликтах в Заречном, в которых в качестве оружия использовались стулья. Тогда дело возбудили лишь в отношении одного из агрессоров.

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