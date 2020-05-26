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Криминал

Экс-министр Владимир Стрючков заявил, что отрицает свою вину

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«Нет конечно!» - заявил экс-министр Владимир Стрючков на вопрос журналиста о том, считает ли себя виновным.

Даже в зале Сосновоборского районного суда он все еще выглядел как министр, хотя на самом деле давно уже бывший. На нем был отглаженный костюм и элегантный галстук. Экс-чиновник, до апреля прошлого года руководивший пензенским здравоохранением, выслушал приговор себе в компании адвокатов, прокурора и съемочной группы 11 канала. Просто любопытствующих в зале не было.

«Суд приговорил Стрючкова Владимира Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщила судья Сосновоборского районного суда Оксана Неверова.

Это изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Во время чтения приговора судья не оглашала подробностей произошедшего.

В самом Сосновоборске, на территории которого все случилось, за прошедший год историю успели обсудить сотни раз. Говорили и о женщине, которая в деле проходит в качестве потерпевшей.

«Она наша врач-терапевт. Даже, по-моему, участковый. Я была у нее один раз. Молодая, красивая», - рассказала жительница поселка.

Рассмотрение дела Стрючкова в Сосновоборском районном суде началось в конце февраля. Спустя три месяца поставлена точка.

«Наказание - 3 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - пояснила Оксана Неверова.

Наручники на бывшего министра здравоохранения надели в зале суда. Но приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нет конечно!» - заявил экс-министр
От же ж мрась

Гость||

Выпускай!

Гость||

Гость писал(a):

Выпускай!
отправить на чёрную зону и под нары запустить

Гость||

Сука какая

Имя: Гость
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