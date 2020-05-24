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Происшествия

Пензенцы сообщили о найденном в Тепличном теле убитой девочки

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В субботу, 23 мая, в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о найденном в Тепличном теле несовершеннолетнего.

Труп девочки, по словам разместившего пост автора, нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». Ребенок пропал 22 мая. На следующий день родители подали заявление правоохранителям.

«Семья неблагополучная. В семье трое детей», - отметил пензенец. Он также написал, что девочку изнасиловали.

Комментировавшие пост пользователи написали, что убитой 14 лет. Ее тело нашли около 17:00. Подозреваемых задержали.

«Там за «Магнитом» посадки, в которых собираются алкаши и наркоши. Днем еще более менее, с собаками гуляют, но вот вечером там притон», «Девчонка неплохая была, очень жаль ее. Еще страшнее, что, скорее всего, это местные», - поделились мнением горожане.

Одна из местных жительниц, живущая по соседству с семьей убитой и принимавшая участие в ее поиске, поделилась подробностями:

«Люди успокойтесь: все ложь, не верьте всему, что пишут. Никто ее не насиловал, просто удушили. Выясняется, кто и почему. Да, девочка была добрая и общительная. Это горе для всего района», - сообщила женщина.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость||

Узбагойтесь...

Гость||

озверели уже совсем... искренние соболезнования родителям и друзьям крохи...

Гость||

Животные

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

озверели уже совсем... искренние соболезнования родителям и друзьям крохи...
Самоизоляция и намордники превратили народ в зверей...

Гость||

Люди и есть самые опасные звери.

Гость||

Зато полицаи за маски штрафуют

Это же проще, что насильников и наркоманов ловить

Гость||

Было изнасилование или нет,покажет эспертиза.

Просьба к Губернатору проконтролировать работу Столяровой.

Гость||

Стручок вырвался на волю

Гость||

90кто то,очень хочет вернуть...

Гость||

Насильник под домашним арестом - нонсенс,а для Пензы правило?

Гость||

Все местные знают где притон, а полиция почему не знает или что.

Гость||

Гость писал(a):

Успокойтесь.
Плохое спокойствие. Нет работы надзорных органов. При ювенальной западной системе(плохо или хорошо) ,но ребёнок был бы жив.

Гость||

Гость писал(a):

Все местные знают где притон, а полиция почему не знает или что.
Зачем девочка пошла в притон? Она же хорошая была.

Гость||

Маньяк?

Гость||

я посвящаю строки этому городу

Имя: Гость
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