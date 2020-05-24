Пензенцы сообщили о найденном в Тепличном теле убитой девочки

24.05.2020 | 07:43

В субботу, 23 мая, в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о найденном в Тепличном теле несовершеннолетнего.

Труп девочки, по словам разместившего пост автора, нашли на конечной остановке автобуса, там, где находится магазин «Магнит». Ребенок пропал 22 мая. На следующий день родители подали заявление правоохранителям.

«Семья неблагополучная. В семье трое детей», - отметил пензенец. Он также написал, что девочку изнасиловали.

Комментировавшие пост пользователи написали, что убитой 14 лет. Ее тело нашли около 17:00. Подозреваемых задержали.

«Там за «Магнитом» посадки, в которых собираются алкаши и наркоши. Днем еще более менее, с собаками гуляют, но вот вечером там притон», «Девчонка неплохая была, очень жаль ее. Еще страшнее, что, скорее всего, это местные», - поделились мнением горожане.

Одна из местных жительниц, живущая по соседству с семьей убитой и принимавшая участие в ее поиске, поделилась подробностями:

«Люди успокойтесь: все ложь, не верьте всему, что пишут. Никто ее не насиловал, просто удушили. Выясняется, кто и почему. Да, девочка была добрая и общительная. Это горе для всего района», - сообщила женщина.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.