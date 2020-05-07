В Пензе спасли мужчину, раненного ножницами в шею

07.05.2020 | 08:20

52-летняя пензячка предстанет перед судом по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью 41-летнего сожителя.

Криминальный инцидент произошел 14 марта в квартире дома на улице Воронова. К гражданским супругам пришли несколько знакомых. Накануне хозяйка отмечала день рождения, и празднество продолжилось. Компания употребляла спиртное.

Через некоторое время застолье закончилось, сожитель именинницы решил проводить гостей. Когда он вернулся, женщина стала высказывать ему претензии, выражая недовольство, что он не работает и периодически употребляет алкоголь.

Во время ссоры злоумышленница схватила ножницы и ударила сожителя острием в шею. Мужчину доставили в одну из больниц Пензы для оказания помощи.

«В настоящее время угрозы его жизни и здоровью не имеется. Женщине предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Вину она признала», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Горожанку уже привлекали к уголовной ответственности. Теперь она вновь предстанет перед судом. Если вина будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.