30.03.2020 | 09:07

В Пензе выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 41-летний местный житель.

Мужчина был доставлен в больницу из квартиры на улице Воронова. Поскольку его телесные повреждения носили, предположительно, криминальный характер, сотрудники медицинского учреждения сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. При проверке участковые уполномоченные установили, что в ходе распития спиртного пострадавшего ударила ножницами в область шеи 52-летняя сожительница. Она призналась в содеянном», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщину уже привлекали к уголовной ответственности, и теперь ее вновь ждет преследование. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Если вина горожанки будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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