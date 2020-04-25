Криминал

Юный виновник смертельного ДТП сбежал с места аварии

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По факту ДТП, в котором погиб подросток, возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал 16-летний водитель, после аварии покинувший место происшествия.

Трагедия произошла в Лунинском районе. По данным следствия, вечером 17 апреля юноша 2003 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2109, в котором находились четверо его знакомых.

Около 22:00 на участке автодороги Обход - р. п. Лунино машина слетела в кювет и врезалась в дерево.

18-летний пассажир скончался на месте происшествия. Двое молодых людей, одному из которых 17 лет, второму - 21 год, были госпитализированы с травмами. Еще одному 17-летнему юноше госпитализация не потребовалась.

Несовершеннолетний водитель сбежал с места ДТП, его нашли лишь на следующий день. Как выяснилось, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, в своем юном возрасте уже имея опыт привлечения к уголовной ответственности (за кражи).

«Следователь устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

17 лет, а уже вор и убийца. Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло

Гость||

Кошмар!Куда родители смотрели?

Гость||

а чё обсуждение о гавнопятёрочке закрыл мордвининформ ?

Гость||

Ну и смысл это говно береч, нечего уже из него не выйдет. На корню надо присекать выродков. ПЖ, а через 25 лет, может и на помилование подать, если гадина досидит.

Гость||

Не досидит, вздёрнится. Духу не хватит в 16 лет смериться с таким приговором

Гость||

В этом весь и смысл, не кормить же его пожизненно

Гость||

Кому то нельзя,а кому то "можно",несовершеннолетний 15 летний ,без прав ,сын упыря вице-мэра Москвы Ликсутова Оскар ,носиться на Мерсе АМГ во время карантина и участвует в нелегальных гонках.Для народа придумают новые и новые карающие законы,а на упырей при власти эти законы не распространяются.Этот молодой упырь во время карантина вылетел на встречку и разбил АМГ ,и встречную машину,и все естественно сошло ему с рук,их же это всё не касается.

Гость||

пацан стаж нарабатывает

Гость||

Гость писал(a):

Кошмар!Куда родители смотрели?
Там родаки алкаши первой степени. Точнее, мамаша - давалка деревенская. Мать один, отец вся деревня ходил. Какое ту "смотреть"?! Вы о чём???

Имя: Гость
Комментарий:

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