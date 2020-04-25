Юный виновник смертельного ДТП сбежал с места аварии

25.04.2020 | 09:48

По факту ДТП, в котором погиб подросток, возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал 16-летний водитель, после аварии покинувший место происшествия.

Трагедия произошла в Лунинском районе. По данным следствия, вечером 17 апреля юноша 2003 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-2109, в котором находились четверо его знакомых.

Около 22:00 на участке автодороги Обход - р. п. Лунино машина слетела в кювет и врезалась в дерево.

18-летний пассажир скончался на месте происшествия. Двое молодых людей, одному из которых 17 лет, второму - 21 год, были госпитализированы с травмами. Еще одному 17-летнему юноше госпитализация не потребовалась.

Несовершеннолетний водитель сбежал с места ДТП, его нашли лишь на следующий день. Как выяснилось, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, в своем юном возрасте уже имея опыт привлечения к уголовной ответственности (за кражи).

«Следователь устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.