Происшествия

В Лунинском районе 16-летний водитель попал в смертельное ДТП

Печать

В Лунинском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, которое случилось вечером в пятницу, 17 апреля.

По предварительным данным, в 21:40 на 3-м километре дороги «Обход р. п. Лунино» сидевший за рулем ВАЗ-2109 юноша 2003 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате травмы получили сам водитель и четверо его пассажиров. Юного автомобилиста и находившегося в салоне 17-летнего подростка после оказания помощи отпустили, двух других молодых людей в возрасте 21 года и 17 лет госпитализировали.

«Пассажир, юноша 2002 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте