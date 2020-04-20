В Лунинском районе 16-летний водитель попал в смертельное ДТП

20.04.2020 | 12:40

В Лунинском районе сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, которое случилось вечером в пятницу, 17 апреля.

По предварительным данным, в 21:40 на 3-м километре дороги «Обход р. п. Лунино» сидевший за рулем ВАЗ-2109 юноша 2003 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате травмы получили сам водитель и четверо его пассажиров. Юного автомобилиста и находившегося в салоне 17-летнего подростка после оказания помощи отпустили, двух других молодых людей в возрасте 21 года и 17 лет госпитализировали.

«Пассажир, юноша 2002 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.