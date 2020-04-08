08.04.2020 | 09:16

В Пензе конфликт между родственниками едва не закончился трагедией.

Инцидент произошел в частном доме на улице Сурикова. 87-летний дед пришел к живущему по соседству внуку и начал упрекать его за то, что якобы взял и не вернул инструменты. Между мужчинами разгорелась ссора, и пенсионер швырнул в младшего родственника тяжелым предметом, причинив ему травму.

Сигнал о произошедшем поступил экипажу группы задержания вневедомственный охраны Росгвардии. Через пять минут правоохранители уже входили во двор.

«На пороге их встретил молодой человек и проводил в помещение, где находился пострадавший. На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации раненого», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Престарелого пенсионера задержали, предоставив дальнейшее разбирательство сотрудникам полиции.

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