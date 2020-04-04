04.04.2020 | 12:26

В Вадинске бригада скорой помощи доставила в областную больницу 63-летнего местного жителя. Врачи диагностировали у мужчины ножевое ранение и сообщили о возможном криминале в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно выяснили, каким образом сельчанин получил рану. Признание сделала 46-летняя сожительница мужчины. Как оказалось, она ударила гражданского мужа ножом в грудь во время разгоревшегося конфликта.

Примечательно, что женщина уже имела несколько судимостей. Теперь ей, по всей видимости, предстоит снова пройти уже знакомый путь.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда женщины проявляют агрессию в отношении сильного пола. Так, 52-летняя пензячка во время застолья вонзила ножницы в шею своего 41-летнего бойфренда. Как и жительница Вадинска, она уже привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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