26.03.2020 | 17:58

Приехал решить рабочие вопросы, а в итоге лишился дорогой иномарки, да еще получил странную записку, из-за которой пришлось изрядно поволноваться. В отделение полиции Неверкинского района 51-летний предприниматель из Пензы обратился после того, как побывал на турбазе возле села Октябрьского.

«Отдыхал в одном из домиков, дверь которого была незаперта. Когда он проснулся, то обнаружил, что из брюк пропали ключи от автомобиля Mercedes, который был припаркован рядом с базой отдыха. Исчезла и сама машина», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Также заявитель сообщил, что в салоне находилось принадлежащее ему на законных основаниях оружие: два охотничьих ружья и два травматических пистолета.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили послание, адресованное потерпевшему. В нем говорилось о том, что ему пора возвращать долги и есть коллективная жалоба на его действия.

На вопрос, кто мог предъявить такие претензии, гражданин ответить затруднился. Но через несколько дней личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался 28-летний житель Городищенского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он трудился у предпринимателя, был занят на строительных работах.

«Молодой человек в день преступления находился на базе отдыха, будучи незадействованным в строительных работах. Он считал, что потерпевший недоплатил ему значительную сумму, и решил воспользоваться моментом, чтобы похитить его машину», - пояснила Ольга Евдокимова.

«Зашел в помещение, поискал ключи от автомашины, впоследствии сел и уехал в сторону города Пензы. Я работал у него, он остался мне денег должен. Я совершил глупость и завладел его автомобилем», - признался задержанный.

Иномарку со снятыми номерами злоумышленник оставил на одной из улиц Первомайского района. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за кражу и хищение оружия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.