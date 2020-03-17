17.03.2020 | 16:06

Четверо человек воспользовались доверчивостью, щедростью и добротой некоего гражданина.

«Ранее в городе Пензе он познакомился с молодыми людьми, которые искали временное место проживания. Он предложил им пожить у него на даче, на что молодые люди согласились», - сообщил старший следователь СО ОМВД РФ по Бессоновскому району Елена Быканова.

«Мы впятером сидели, выпивали. Сначала он попросил нас съездить за сигаретами, мы съездили и купили ему сигарет. Потом приехали, выпивали дальше. Он уснул, и мы решили покататься», - рассказала задержанная.

Перед поездкой компания забрала у радушного хозяина его сбережения, мобильник и документы.

«Деньги мы прогуляли, телефон отдали в ломбард. Про паспорт не знаю, потому что паспорт был не у меня. С машиной: покатались, как хотели, а дальше думали либо бросить ее, либо отдать на запчасти», - пояснила девушка.

Выполнить все планы злоумышленникам помешали полицейские, которым о преступлении сообщил пострадавший. Теперь все его обидчики - дама и трое мужчин - находятся под стражей. Каждый из них может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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