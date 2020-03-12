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Криминал | В Пензе мать двоих детей пыталась продать знакомым наркотик

12.03.2020|09:27
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В Пензе суд вынес приговор 31-летней уроженке Башмаковского района, признав ее виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В начале августа 2019 года мать двоих детей приобрела наркотик массой не менее 1,434 грамма и забрала из тайника. В квартире, которую она арендовала в Пензе, женщина разделила содержимое закладки на несколько частей и попыталась продать троим знакомым.

Однако заработать преступным способом у нее не получилось: 19 августа ее задержали сотрудники полиции. При личном обыске и в квартире у нее были изъяты наркотические средства.

В суде женщина пояснила, что ее муж бросил работу и, чтобы содержать семью, она решила распространять запрещенные вещества.

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима. Реальное отбывание наказания ей отсрочено до достижения ее восьмилетним ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось об уроженце Армении, оборудовавшем в Пензенском районе тайники с наркотиками во время прогулок с женой и ребенком. У него изъяли около 50 граммов синтетической «скорости». Кроме того, полицейские нашли три тайника с запрещенными веществами.

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Источник — фото pixabay.com
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