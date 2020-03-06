06.03.2020 | 15:14

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летнего жителя рабочего поселка Исса, которое произошло в четверг, 5 марта.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, вечером на улице Лебедева сгорел автомобиль «Лада-Гранта». Его тушили пять человек личного состава.

На водительском сиденье сгоревшей машины обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. Погибшим оказался местный житель, занимавшийся частным извозом. При его осмотре обнаружилось ранение в груди, нанесенное, по предварительным данным, отверткой.

По подозрению в убийстве задержали 28-летнего жителя Мокшана, которого иссинец вез в своей машине. По его словам, у них с шофером возник конфликт, и он ударил водителя попавшимся под руку предметом. Затем пассажир поджег автомобиль и скрылся.

«Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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