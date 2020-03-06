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Криминал | Следователи рассказали об убитом таксисте, найденном в Иссе

06.03.2020|15:14
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летнего жителя рабочего поселка Исса, которое произошло в четверг, 5 марта.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, вечером на улице Лебедева сгорел автомобиль «Лада-Гранта». Его тушили пять человек личного состава.

На водительском сиденье сгоревшей машины обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. Погибшим оказался местный житель, занимавшийся частным извозом. При его осмотре обнаружилось ранение в груди, нанесенное, по предварительным данным, отверткой.

По подозрению в убийстве задержали 28-летнего жителя Мокшана, которого иссинец вез в своей машине. По его словам, у них с шофером возник конфликт, и он ударил водителя попавшимся под руку предметом. Затем пассажир поджег автомобиль и скрылся.

«Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото и видео penza.sledcom.ru
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Гость|06.03.2020 15:29|

Такие новости стали будничными уже .Трупы,трупы, трупы.Хорошо,что на дворе не 90е и страна стала другой.

Гость|06.03.2020 15:31|

живем.., как в Chicago... одни смерти кругом и никакого просвета уже лет 20... такое впечатление, что у руля в России...сатана

Гость|06.03.2020 15:34|

Сегодня труп это как обыденность какая то

Гость|06.03.2020 15:36|

Гость писал(a):

Такие новости стали будничными уже .Трупы,трупы, трупы.Хорошо,что на дворе не 90е и страна стала другой.
Что изменилось? Крыши?

Гость|06.03.2020 15:39|

Ужас какой

Гость|06.03.2020 15:55|

смертна казнь выход, главное они размножаться не будуит

Гость|06.03.2020 16:07|

Животное! На нары далеко и надолго.

Гость|06.03.2020 16:46|

живем.., как в Chicago... одни смерти кругом и никакого просвета уже лет 20... такое впечатление, что у руля в России...сатана)

Тоже,сомнений больше не осталось.

Гость|06.03.2020 17:13|

все хохлы отписались?

Гость|06.03.2020 17:23|

Гость писал(a):

Хорошо,что на дворе не 90е и страна стала другой.
Чего хорошего? На дворе 20е, что это меняет? Идет тридцатый год девяностых.

Гость|06.03.2020 18:03|

Максимум 8 лет.Икра и омары в хату.Работать не надо.Украл-в тюрьму-выпил.Сейчас только так.

Гость|06.03.2020 19:08|

При сралине такого не было.

Имя: Гость
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