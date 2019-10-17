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Криминал | В Заречном отмечена новая тенденция - драться стульями

17.10.2019|10:57
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В Заречном обычный предмет мебели - стул - набирает популярность в качестве оружия. Об этом говорят сразу два факта, зарегистрированных правоохранительными органами.

50-летний житель улицы Братской среди ночи поссорился с 41-летней женой. Пьяный мужчина потребовал у супруги денег на продолжение банкета, но получил отказ. В ярости зареченец схватил детский стул и обрушил его на голову женщины.

Аналогичный случай произошел на улице Светлой, где повздорили два нетрезвых соседа, одному из которых 28 лет, другому - 41 год. Конфликт закончился рукоприкладством «с применением предмета, используемого в качестве оружия» - металлической ножки от стула, которой младший зареченец ударил по голове старшего.

В обоих случаях здоровью потерпевших причинен легкий вред. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на дознавателя ОД МО МВД по ЗАТО Заречный Николая Лебедева.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|17.10.2019 11:14|

Лавры Кокорина и Мамаева не дают покоя?

Гость|17.10.2019 11:23|

Ну да логами уже надоела, борьбой на стульях дебелы зареченцы занялись! Зоопарк этот засрачный!

Гость|17.10.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

ЗАТО Заречный
Зона Алкоголиков Туниядцев Отмороженных

Гость|17.10.2019 11:33|

Ворота заворите в этом лосятнике. От них один криминал, пробки на дорогах.

Гость|17.10.2019 11:37|

Титанов рестлига на ...... насмотрелись

Имя: Гость
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