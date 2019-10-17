17.10.2019 | 10:57

В Заречном обычный предмет мебели - стул - набирает популярность в качестве оружия. Об этом говорят сразу два факта, зарегистрированных правоохранительными органами.

50-летний житель улицы Братской среди ночи поссорился с 41-летней женой. Пьяный мужчина потребовал у супруги денег на продолжение банкета, но получил отказ. В ярости зареченец схватил детский стул и обрушил его на голову женщины.

Аналогичный случай произошел на улице Светлой, где повздорили два нетрезвых соседа, одному из которых 28 лет, другому - 41 год. Конфликт закончился рукоприкладством «с применением предмета, используемого в качестве оружия» - металлической ножки от стула, которой младший зареченец ударил по голове старшего.

В обоих случаях здоровью потерпевших причинен легкий вред. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на дознавателя ОД МО МВД по ЗАТО Заречный Николая Лебедева.