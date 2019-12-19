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Криминал | Водитель, сбивший подростка на Глазунова, принял лекарство перед ДТП

19.12.2019|13:46
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В Пензе завершилось расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося 12 марта на улице Глазунова.

В 20:10 напротив дома № 4 28-летний водитель автомобиля Toyota Avensis сбил 16-летнего подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате происшествия он получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

«Водитель пытался избежать наезда на пешехода и осуществил опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр - выезд на полосу встречного движения, где и совершил наезд», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

При медицинском освидетельствовании водителя установили, что в момент ДТП он находился в состоянии опьянения: в его организме обнаружили барбитураты. По словам мужчины, незадолго до аварии он принял лекарство от давления. При этом в инструкции к данному препарату указано, что после его употребления управлять транспортом запрещено.

Водитель полностью признал свою вину. Ему предъявили обвинение. Все материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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