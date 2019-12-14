Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 дек 2019|13:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  70.71  |  $  63.52

Криминал | В Пензенской области мошенники открыли охоту на таксистов

14.12.2019|12:57
Печать

В Пензенской области зарегистрирован новый вид мошенничества. Аферисты выбирают жертвы среди таксистов - владельцев банковских карт.

В Пензе 39-летний водитель такси принял заказ на перевозку пассажира с улицы Измайлова в Саранск. Затем ему позвонил заказчик и предупредил, что на такси поедет девушка, а поездку оплатит он.

Под предлогом перечисления денег незнакомец попросил назвать номер банковской карты. Но у таксиста карты не было, и он сообщил телефон своего брата, у которого она имелась.

Мошенник позвонил брату водителя, и тот послушно продиктовал реквизиты карты и коды, поступившие в СМС. Тут же со счета исчезло 45 тысяч рублей.

Лишившийся сбережений мужчина обратился в полицию. Как оказалось, он знал о подобных способах обмана. Теперь стражи порядка проводят проверку и устанавливают злоумышленников.

«Банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету. Никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные. Ни в коем случае не устанавливайте на смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях», - обращаются к жителям области сотрудники полиции.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте