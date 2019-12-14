14.12.2019 | 12:57

В Пензенской области зарегистрирован новый вид мошенничества. Аферисты выбирают жертвы среди таксистов - владельцев банковских карт.

В Пензе 39-летний водитель такси принял заказ на перевозку пассажира с улицы Измайлова в Саранск. Затем ему позвонил заказчик и предупредил, что на такси поедет девушка, а поездку оплатит он.

Под предлогом перечисления денег незнакомец попросил назвать номер банковской карты. Но у таксиста карты не было, и он сообщил телефон своего брата, у которого она имелась.

Мошенник позвонил брату водителя, и тот послушно продиктовал реквизиты карты и коды, поступившие в СМС. Тут же со счета исчезло 45 тысяч рублей.

Лишившийся сбережений мужчина обратился в полицию. Как оказалось, он знал о подобных способах обмана. Теперь стражи порядка проводят проверку и устанавливают злоумышленников.

«Банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету. Никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные. Ни в коем случае не устанавливайте на смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в СМС-сообщениях», - обращаются к жителям области сотрудники полиции.