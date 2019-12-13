13.12.2019 | 16:18

В результате столкновения пострадала женщина 1970 года рождения. Она получила тяжелые травмы. Авария произошла в марте 2019 года. Расследование ДТП завершено.

«Водитель автомобиля Opel Astra, мужчина 1994 года рождения, двигаясь по улице Бакунина со стороны Московской, выехал на регулируемый перекресток с улицы Володарского на запрещающий ему движение сигнал светофора. В результате произошло столкновение данного автомобиля с автомобилем Volkswagen Polo», - сообщил старший следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по области Алексей Дудков.

Виновнику происшествия грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет. Кроме того, он может быть лишен права на управление транспортными средствами на три года.