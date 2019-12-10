10.12.2019 | 16:49

Во вторник, 10 декабря, вступил в силу приговор 38-летнему жителю села Малая Сердоба, которого осудили за избиение 14-летней дочери.

Днем в первой половине сентября мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев, придрался к девочке и ударил ее рукой по левому плечу, причинив боль.

На этот раз в отношении сельчанина завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину. Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, сообщили в Малосердобинском районном суде.

В Вадинске 48-летнего местного жителя приговорили к исправительным работам за подзатыльник 6-летнему ребенку. Объектом гнева мужчины стал внук сожительницы.