Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 дек 2019|18:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.63  |  $  63.77

Криминал | В Малой Сердобе осудили мужчину, ударившего дочь по плечу

10.12.2019|16:49
Печать

Во вторник, 10 декабря, вступил в силу приговор 38-летнему жителю села Малая Сердоба, которого осудили за избиение 14-летней дочери.

Днем в первой половине сентября мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев, придрался к девочке и ударил ее рукой по левому плечу, причинив боль.

На этот раз в отношении сельчанина завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину. Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, сообщили в Малосердобинском районном суде.

В Вадинске 48-летнего местного жителя приговорили к исправительным работам за подзатыльник 6-летнему ребенку. Объектом гнева мужчины стал внук сожительницы.

0
0
0
0
 
Гость|10.12.2019 17:05|

Совсем одурели!!

Гость|10.12.2019 17:35|

Дети скоро с детского сада сядут на шею,и будут ехать ,только орать родителям,Хочу,Хочу,Хочу,как же тогда воспитывать если дети слов не понимают,мой тоже недавно заявил:лучше бы вы меня в детстве в дет. дом отдали ,я бы в 18 квартиру получил исчет в банке на миллион,а ведь ему25,как он будет своих воспитывать,даже не знаю,молодёжи сейчас все хотят,чтоб родители им сразу и квартиру,машину,счёт в банке,ну и оплатили учёбу в институте,при нынешней жизни деньги ночами надо рисовать

Гость|10.12.2019 17:42|

Какой мужчина. Получается отец ударил дочь по плечу?

Гость|10.12.2019 18:15|

а когдажа осудят стрючкова.в.в. по ст 131,132 ук.рф.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!