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Криминал | Житель Вадинска оказался на скамье подсудимых за подзатыльник шестилетке

28.10.2019|15:03
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48-летнего жителя Вадинска приговорили к исправительным работам за подзатыльник 6–летнему ребенку.

Объектом гнева мужчины стал внук сожительницы. Подзатыльник не закончился для мальчика травмой, однако причинил боль. Ранее агрессора уже привлекали за подобные действия в отношении других детей.

На суде сельчанин полностью признал свою вину, которую подтвердили собранные по делу доказательства.

При вынесении решения служители Фемиды отнесли к отягчающим обстоятельствам возраст мальчика, а также то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

«Подсудимому назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Вадинского районного суда.

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