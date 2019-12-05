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Криминал | Экс-главврач онкодиспансера заявил, что дал показания под давлением

05.12.2019|11:36
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Вступил в силу приговор, вынесенный 47-летнему бывшему главному врачу пензенского областного онкодиспансера Виталию Серебрякову в июне текущего года. Он был признан виновным в получении взяток через посредника в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что Серебряков с декабря 2016 года по апрель 2018-го получил деньги за незаконное обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарств в онкодиспансер.

«Представитель первой компании передал Серебрякову 1 млн 388 тыс. 500 рублей, второй - 246 тыс. 500 рублей. После получения взяток главврача задержали сотрудники ФСБ», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Во время следствия Серебряков полностью признал вину, а в суде первой инстанции - лишь частично.

Он не отрицал факт получения денег, однако ссылался на отсутствие возможности каким-либо образом создать необходимые условия в интересах взяткодателей. Полагал, что в его действиях усматриваются признаки мошенничества, а не взяток.

Суду не было представлено ни одного доказательства, что деньги, полученные в качестве взятки, направлялись на нужды учреждения или общественные необходимости.

Также был учтен ряд смягчающих обстоятельств, в том числе состояние здоровья Виталия Серебрякова и его отца, а также наличие награды. В итоге экс-главврачу было назначено наказание с применением предела ниже низшего - 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 11 миллионов рублей и лишением в течение трех лет занимать ряд должностей.

Серебряков был взят под стражу в зале суда.

Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы.

«Серебряков заявил, что на протяжении всего расследования и рассмотрения уголовного дела в суде сотрудники правоохранительных органов оказывали на него психологическое воздействие, в результате которого он и дал признательные показания», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 4 декабря.

В счет исполнения наказания в виде штрафа взыскание обращено на средства на банковских счетах Серебрякова, а также изъятые у него дома, в общей сумме свыше 13 млн рублей.

Освобождено от ареста 9 объектов недвижимости Серебрякова (жилые и нежилые помещения, земельные участки), поскольку обращенное на его денежные средства взыскание покрывает сумму назначенного штрафа.

Деньги, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

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Гость|05.12.2019 11:54|

penzainform.ru писал(a):

В итоге экс-главврачу было назначено наказание с применением предела ниже низшего
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

(На иноагентов и прочих оппозиционеров это не распространяется)

Гость|05.12.2019 11:54|

Под давлением 120 на 80

Гость|05.12.2019 11:56|

От давления то не обосрался?

Гость|05.12.2019 11:57|

9 объектов недвижимости на зарплату наверное приобрел.

Имя: Гость
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