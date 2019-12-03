03.12.2019 | 15:59

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Никольского района, по вине которого погибли два человека.

Смертельное ДТП произошло 2 мая. Мужчина ехал на неисправном ВАЗ-2110 по селу Маис. В салоне находились четверо его знакомых. На мокрой дороге скорость машины была не менее 80 км/ч. ВАЗ въехал в лужу, и водитель потерял контроль над ним. «Десятка» свернула на левую обочину, слетела в кювет и врезалась в деревянный столб и дерево.

33-летний мужчина и 39-летняя женщина скончались на месте, а здоровью 45-летнего пассажира был причинен тяжкий вред. Еще один мужчина получил телесные повреждения, которые эксперт не расценил как причинившие вред здоровью.

Подсудимый полностью признал вину. Он рассказал, что вечером 1 мая пил самогон со знакомыми, и они договорились еще с одним приятелем утром пожарить шашлык. Компания на его машине заехала за товарищем в деревню Заречную, а затем направилась к нему домой на железнодорожную станцию Ночка.

«Мужчина сообщил, что при въезде в Маис скорость «десятки» была 80-90 км/ч. Затем ее вынесло на обочину, после чего он ничего не помнит. В сознание пришел уже в больнице.

В крови водителя содержание этилового спирта составило 0,7 промилле», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Никольский районный суд учел наличие у автовладельца маленьких детей и состояние его здоровья, а также мнение двух потерпевших, не настаивавших на строгом наказании. В результате виновник смертельного ДТП приговорен к 4 годам 6 месяцам в колонии-поселении, ему запрещено управлять транспортом в течение 3 лет.

Также суд удовлетворил иски двух потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 213 875 рублей и взыскал в их пользу компенсацию морального вреда - 1,1 млн рублей.

Мать погибшего мужчины подала апелляционную жалобу на приговор суда, считая наказание слишком мягким.

«Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения, так как наказание подсудимому назначено соразмерно содеянному, с учетом всех обстоятельств. Приговор вступил в силу 27 ноября 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Ранее был осужден 47-летний житель Пензы, совершивший смертельное ДТП. Прежде чем сесть за руль, мужчина выпил около 300 граммов самогона. По его вине погиб водитель Renault, а два ребенка получили тяжелые травмы. Сам любитель нетрезвой езды стал инвалидом I группы, у его жены также I группа инвалидности, а в семье растет несовершеннолетний ребенок. Пензенец был приговорен к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.