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Криминал | Пензенец, совершивший в пьяном виде смертельное ДТП, осужден условно

18.10.2019|10:42
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Вступил в силу приговор, вынесенный 47-летнему жителю Пензы, который совершил смертельное ДТП.

Трагедия произошла 8 мая 2017 года на выезде из Пензы в сторону Москвы, на 625-м километре трассы М5 «Урал», по которой на Kia Rio ехал нетрезвый мужчина. Позже он признался, что выпил около 300 граммов самогона.

Около 18:50 он пошел на обгон Mitsubishi Pajero и столкнулся с ним. От удара машину вынесло на встречную полосу, там она врезалась в Renault Logan с семьей с двумя детьми. Водитель Renault погиб на месте происшествия, оба ребенка получили тяжелые травмы.

Виновник происшествия впал в кому и пробыл в таком состоянии до конца мая. Когда очнулся, о произошедшем ему рассказали родственники.

Вдова водителя Renault на суде пояснила, что они ехали в Пензу. Женщина даже не поняла, как произошло ДТП, а когда пришла в себя, покореженный автомобиль стоял в правом кювете. Супруг был мертв, дети ранены.

Суд учел, что виновник происшествия стал инвалидом I группы, у его жены также I группа инвалидности, а в семье растет несовершеннолетний ребенок. Служители Фемиды посчитали, что мужчина совершил неосторожное преступление средней тяжести. Кроме того, врачебная комиссия дала заключение о невозможности отбывания наказания в условиях изоляции от общества.

«Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года с лишением права управлением транспортными средствами на 3 года.

Также с осужденного в пользу потерпевших взысканы возмещение материального ущерба - 222 тыс. 854 руб. 92 коп. и компенсация морального вреда - 1 млн 500 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Гость|18.10.2019 10:59|

не, ну а чо... убил по пьяни - получи условно, все так.

Гость|18.10.2019 11:04|

Эт фигня, вот если бы время пребывания в коме зачли за отбытие срока наказания...

Гость|18.10.2019 11:05|

Инвалид 1 группы выплатил почти 2 ляма потерпевшей стороне, плюс, похоже, расходы на развитие системы справедливого и гуманного правосудия. Нехилое у нас инвалиды пособие получают!

Гость|18.10.2019 11:05|

Охренеть!!!

По пьяни убил человека-условка!

Гость|18.10.2019 11:06|

он себя уже наказал....

Гость|18.10.2019 11:07|

Гость писал(a):

Инвалид 1 группы выплатил почти 2 ляма потерпевшей стороне, плюс, похоже, расходы на развитие системы справедливого и гуманного правосудия. Нехилое у нас инвалиды пособие получают!
Похоже еще пришлось немного забашлять и на развитие МСЭ...

Гость|18.10.2019 11:18|

Сидеть реально должен алкаш.

Гость|18.10.2019 11:28|

penzainform.ru писал(a):

уд учел, что виновник происшествия стал инвалидом I группы, у его жены также I группа инвалидности, а в семье растет несовершеннолетний ребенок. Служители Фемиды посчитали, что мужчина совершил неосторожное преступление средней тяжести. Кроме того, врачебная комиссия дала заключение о невозможности отбывания наказания в условиях изоляции от общества.
Ничего себе! Пьяная езда со смертельным исходом, трое пострадавших- и условно! Это называется правосудие?

Гость|18.10.2019 11:33|

Гость писал(a):

Ничего себе! Пьяная езда со смертельным исходом, трое пострадавших- и условно! Это называется правосудие?
Вы сначала загуглите хотя бы насчёт инвалидности 1й степени...Правильно выше сказали - это уже наказание на всю жизнь.

Гость|18.10.2019 11:43|

Гость писал(a):

Инвалид 1 группы выплатил почти 2 ляма потерпевшей стороне, плюс, похоже, расходы на развитие системы справедливого и гуманного правосудия.
Так он

penzainform.ru писал(a):

стал инвалидом I группы
а не был им раньше.

Очевидно, были какие-то сбережения - с них и оплатил.

По приговору - неоднозначно выходит. С одной стороны - мягкий приговор. С другой - кто знает, может он вообще лежачий теперь? А если парализован частично? Кто с ним в колонии с таким будет возиться?

Гость|18.10.2019 11:48|

На обгон на пузотерках со 100 л.с+- это самоубийцы на трассу минимум надо выезжать 350 л. С. Тогда будешь безопасно обгонять. А если 800л.с. Вообще король дороги!

Гость|18.10.2019 11:54|

Гость писал(a):

Ничего себе! Пьяная езда со смертельным исходом, трое пострадавших- и условно! Это называется правосудие?
Еще ж можно затребовать с наследников погибшего компенсацию на лечение, т.к. лицо управлявшее средством повышенной опасности несет ответственность за причинение вреда вне зависимости от степени вины.

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