18.10.2019 | 10:42

Вступил в силу приговор, вынесенный 47-летнему жителю Пензы, который совершил смертельное ДТП.

Трагедия произошла 8 мая 2017 года на выезде из Пензы в сторону Москвы, на 625-м километре трассы М5 «Урал», по которой на Kia Rio ехал нетрезвый мужчина. Позже он признался, что выпил около 300 граммов самогона.

Около 18:50 он пошел на обгон Mitsubishi Pajero и столкнулся с ним. От удара машину вынесло на встречную полосу, там она врезалась в Renault Logan с семьей с двумя детьми. Водитель Renault погиб на месте происшествия, оба ребенка получили тяжелые травмы.

Виновник происшествия впал в кому и пробыл в таком состоянии до конца мая. Когда очнулся, о произошедшем ему рассказали родственники.

Вдова водителя Renault на суде пояснила, что они ехали в Пензу. Женщина даже не поняла, как произошло ДТП, а когда пришла в себя, покореженный автомобиль стоял в правом кювете. Супруг был мертв, дети ранены.

Суд учел, что виновник происшествия стал инвалидом I группы, у его жены также I группа инвалидности, а в семье растет несовершеннолетний ребенок. Служители Фемиды посчитали, что мужчина совершил неосторожное преступление средней тяжести. Кроме того, врачебная комиссия дала заключение о невозможности отбывания наказания в условиях изоляции от общества.

«Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года с лишением права управлением транспортными средствами на 3 года.

Также с осужденного в пользу потерпевших взысканы возмещение материального ущерба - 222 тыс. 854 руб. 92 коп. и компенсация морального вреда - 1 млн 500 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.