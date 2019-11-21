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Криминал | Мошенники придумали новый способ обманывать доверчивых пензенцев

21.11.2019|17:10
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Новый вид мошенничества зарегистрировали сотрудники полиции. Гражданам предлагается получить выплату, оформив через интернет заявку на сайте некоего управления социальных компенсаций.

Женщина заинтересовалась предложением, перешла по ссылке, выяснила, что ей полагается перевод 148 тысяч рублей и, следуя инструкции, ввела реквизиты своей банковской карты.

«И потом на этом же сайте нужно было ввести коды, которые придут в СМС. Я для подтверждения ввела эти коды, а потом мне приходит эсэмэска, что у меня списали мои денежные средства, которые у меня как раз были на этой карте», - сообщила она.

Гражданка позвонила по указанному на странице телефону, где ее заверили, что деньги вернутся через три недели вместе с обещанным переводом. Впоследствии она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сайт был зарегистрирован всего лишь днем ранее.

«Полиция предупреждает: если в интернете вы видите сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации через интернет, знайте, это мошенники. Никакой организации под названием «Управление социальных компенсаций» либо «Управление контроля социального обеспечения» на самом деле не существует», - предупредила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

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