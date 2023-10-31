«Рисан» показал делегации Белоруссии свои жилые комплексы

31.10.2023 | 16:32

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол лично показал жилые комплексы на Западной Поляне и парк «Союз» членам делегации Республики Беларусь, которые посетили Пензу с рабочим визитом.

Глава строительной компании познакомил представителей белорусских предприятий с практиками, которые «Рисан» реализует в своих проектах.

«У нас свои стандарты качества. Своя управляющая компания, аварийная служба - полный комплекс услуг», - отметил он.

Сергей Лисовол подробно рассказал гостям о собственной системе безопасности, которую начали внедрять с жилого комплекса «Олимп». В числе ее особенностей - закрытая охраняемая территория, круглосуточное видеонаблюдение, терминалы «виртуальный консьерж» для связи с операторами центра мониторинга и патрулирование группой быстрого реагирования.

В квартале Kontinent делегаты особое внимание уделили холлам с просторными местами общего пользования: колясочной, велосипедной, самокатной, лапомойкой, санузлом для жителей. Их впечатлила эстетичная зона отдыха с мягкой мебелью, зенитным окном в потолке и дизайнерскими светильниками.

Большая экскурсия по жилому комплексу «Фаворит» дала представление о том, каким разноплановым может быть благоустройство дворов в составе жилого комплекса. Например, там есть территории для спорта с площадкой для командных игр и воркаута, двор для культурных мероприятий с амфитеатром, двор с «гоночной трассой» для заездов на самокатах и велосипедов.

В завершение члены белорусской делегации осмотрели парк «Союз». Сергей Лисовол рассказал, как в короткий срок «Рисану» удалось преобразить эту территорию и сделать любимым местом отдыха горожан. В 2021 году здесь были обустроены прогулочные зоны с качелями и перголой, две детские площадки и веревочный парк.

Гости Пензы получили приятные впечатления от увиденного.

«Я живу в частном доме - это индивидуальное пространство. Но вот в таком комплексе захотелось жить. Это дорогого стоит, когда возникают такие положительные эмоции. Я думаю, что люди, которые сюда заселились, действительно с теплотой относятся к тому месту, где они живут», - рассказал главный технолог предприятия «Полимерконструкция» Валерий Еловик.

«Все современное применялось в строительстве данных комплексов: и система безопасности, и детские игровые площадки. Все оборудовано для жизни, для комфорта, для безопасности. Все учтено. Живешь и получаешь удовольствие!» - поделился впечатлениями начальник управления по продажам предприятия «Могилевлифтмаш» Андрей Поляков.

Строительная группа «Рисан» сейчас строит одновременно 10 жилых комплексов в разных районах Пензы, в части из них есть свободные квартиры. Узнать больше можно на сайте и по телефону 51-51-51.

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