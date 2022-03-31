«Рисан» регулярно отчитывается, как идет строительство

31.03.2022 | 16:38

СГ «Рисан» регулярно публикует отчеты о строительстве всех своих жилых комплексов в Пензе.

Это делается, чтобы покупатели и будущие собственники квартир видели, как возводятся их дома, и были уверены, что все идет по графику. Материалов на площадках достаточно, комплектующие и оборудование закуплены, рабочих рук хватает.

Несколько раз в месяц в социальных сетях компании публикуются видеосюжеты, где работы показаны с помощью аэросъемки. В частности, можно посмотреть мартовские сюжеты о строительстве ЖК Upgrade, «Новые сады», «Зеландия», Kontinent, Norwood и «Квартет». С высоты птичьего полета отлично видно, что работа не просто идет, а кипит.

Кстати, возведение части объектов организовано в две смены, чтобы обеспечить скорость и качество. Благодаря высоким темпам уже летом будет досрочно сдан финальный дом жилого комплекса «Новые сады».

Кроме того, каждый месяц все желающие могут получать сведения о конкретном ЖК прямо на свой мобильный. Свежий отчет о работах за март уже опубликован в Telegram-канале каждого проекта. Он включает информацию о процентной готовности всех строящихся очередей жилого комплекса, фотографии и описание.

Например, в квартале «Зеландия» первый дом готов на 54%, идет кирпичная кладка на 11-12-м и 15-17-м этажах, монтаж окон и устройство внутренних инженерных систем.

Готовность второго строения - 43%. Там производятся монолитные работы на парапете и 17-м этаже, монтаж вентиляции, устройство внутренних перегородок на 6-7-м этажах, кирпичная кладка 7-го этажа выполнена на 100%.

В третьем доме идут монолитные работы 16-го этажа, кирпичная кладка 5-6-го этажей, устройство вентиляции - готовность составляет 41%. У четвертого строения этот показатель оценивается в 30%. Там производятся монолитные работы 12-го этажа и устройство вентиляции.

Также клиенты компании всегда могут обратиться с вопросами к своему персональному менеджеру и получить точную и достоверную информацию. Узнать больше обо всех проектах строительной группы «Рисан» можно на официальном сайте.