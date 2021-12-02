«Рисан» получил золотой знак «Надежный застройщик России»

02.12.2021 | 16:08

Строительная группа «Рисан» в четвертый раз подряд удостоена золотого знака «Надежный застройщик России». Это единственная компания, номинированная в 2021 году от Пензенской области.

Ежегодная награда присуждается за строгое соблюдение законных прав и интересов приобретателей жилой недвижимости. При отборе кандидатов для награждения Фонд развития механизмов гражданского контроля проверяет все строящиеся жилые комплексы на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков. Представители проекта становятся тайными покупателями в офисах продаж, запрашивают в органах власти информацию.

Знак вручается только по результатам гражданского и государственного контроля, то есть когда к компании нет претензий со стороны клиентов или контролирующих органов.

Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что миссия застройщиков - менять города к лучшему, и призвал коллег делать это качественно и с любовью к людям.

«Всегда приятно получать заслуженные награды. Это подтверждает честную и открытую позицию нашей компании в отношении каждого сотрудника, каждого партнера, каждого клиента, который покупает квартиру в наших комплексах», - добавил он.

Строительная группа «Рисан» возводит одновременно семь жилых комплексов: «Фаворит» и Квартал Kontinent на Западной Поляне, «Квартет» и Norwood на ГПЗ, «Новые сады», «Зеландия» и Upgrade в Арбекове. Создаются общественные пространства, такие как парк «Союз» и «Парк времен», строятся детские сады.

Узнать больше о проектах компании и следить за новостями можно на сайте risan-penza.ru. На возникшие вопросы ответит персональный менеджер по номеру 51-51-51. Он подберет квартиру, а ипотечный брокер бесплатно проконсультирует по вопросам кредитования.