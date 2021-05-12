Будущим новоселам рассказали, как выбрать квартиру для семьи

12.05.2021 | 13:27

При покупке квартиры для семьи важно множество параметров: развитая транспортная инфраструктура, расположенные рядом детсад и школа, парк для прогулок, игровая площадка во дворе. Однако есть характеристика, на которую будущие новоселы редко обращают внимание, - это соотношение квартир разных планировок в доме.

Считается, что чем больше процент однокомнатных и студий, тем менее подходит данный проект для семьи. Это связано с тем, что малометражные варианты часто выбирают для сдачи в аренду, а значит, высок риск того, что соседи станут постоянно меняться и не все из них будут тихими и аккуратными.

Кроме того, однушки и студии нередко выбирают как первое жилье, когда детей еще нет, а громкие вечеринки с друзьями - обычное дело. Нормы, запрещающие шуметь по ночам, не всегда работают на практике.

В современных новостройках не редкость, когда такие планировки составляют 60-70% всего количества квартир. Это отражает спрос потребителей, но сказывается на их комфорте. И все же на пензенском рынке недвижимости есть предложения, где пространство спроектировано таким образом, чтобы обеспечить дружелюбную, надежную и спокойную атмосферу именно семьям.

Так, например, в 5-м строении жилого комплекса «Новые сады» в микрорайоне Арбеково однокомнатных квартир и студий всего 35%. Половина всех планировок приходится на двухкомнатные, а остальные квартиры - трехкомнатные.

Благодаря такому соотношению выше вероятность того, что соседи будут постоянными, с ними удастся избежать конфликтов, найти общий язык и даже завести теплые и дружеские отношения. Число квартир на этаже невелико - 6-7, так что вокруг окажутся знакомые люди. Кроме того, в коридорах не станут мешаться коляски и велосипеды - для них в холле выделено отдельное помещение.

Территория комплекса закрытая и охраняемая, то есть посторонних не будет и во дворе. Это важно для тех, кто отпускает детей гулять одних. Здесь ребята разного возраста найдут занятие по душе, а семейный досуг можно организовать за теннисным столом или в зоне барбекю. Еще больше идей для отдыха можно найти в «Парке времен», где организованы дорожки для прогулок, игровой городок, спортивная площадка и тренажеры. Рядом расположен Детский парк с аттракционами. Чтобы попасть в него, не нужно даже переходить дорогу.

Детский сад находится прямо на территории. Это существенно экономит время и дает возможность поспать утром подольше и собрать ребенка без спешки. Еще пять детсадов и столько же школ имеются в шаговой доступности.

Сам дом планируется сдать меньше, чем через год. О его высокой готовности красноречиво говорят фотографии на сайте проекта. Так что уже сейчас можно искать подходящую планировку, бронировать и формулировать идеи для дизайна. Персональный менеджер поможет выбрать квартиру под жизненный сценарий по телефону 51-51-51.