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Город

На всех стройках «Рисана» идет активная работа

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Строительство всех жилых комплексов от строительной группы «Рисан» идет по графику. Компания продолжает активно заниматься возведением «Новых садов», «Квартета», «Олимпа», «Фаворита» и «Ближней Веселовки».

Благодаря изменениям, которые были внесены в постановление губернатора Пензенской области «О введении режима повышенной готовности», компания официально продолжает работу. Это особенно важно, поскольку «Рисан» строит качественное жилье с опережением сроков, чтобы владельцы квартир получили их как можно быстрее.

На площадках предпринимаются все необходимые меры предосторожности и соблюдаются рекомендации, чтобы сохранить здоровье рабочих, ведь к возведению домов причастны сотни людей. На одной только стройке жилого комплекса «Квартет» на улице Измайлова трудится около 170 человек.

Строение «Соло» все ближе к готовности - оно будет сдано в 2020 году. Продолжается устройство вентилируемого и «мокрого» фасадов, идут отделочные, штукатурные и малярные работы. Кроме того, рабочие занимаются внутренними инженерными системами: вентиляцией, электро-, водо- и теплоснабжением, водоотведением. Идет монтаж лифтов.

Во втором доме жилого комплекса «Квартет» устройство монолитного железобетонного каркаса ведется на уровне 10-го и 11-го этажа. Наружная кладка идет на 6-м этаже, а внутренние стены и перегородки возводятся на 4-м. Параллельно работники занимаются устройством внутренней инженерии.

Продолжаются не только строительные работы, но и все остальные: дизайн, проектирование, подготовка необходимой документации, ведь на рынке скоро появятся новые проекты - кварталы Kontinent и Uprgade. Их запуск не откладывается.

Консультации по приобретению квартир и экскурсии по объектам переведены в онлайн-режим. Получить ответы на все интересующие вопросы можно по телефону 8(8412)51-51-51.

Затем взаимодействие с менеджером можно продолжить в любом удобном приложении: Skype, Viber, WhatsApp или Telegram. Он вышлет нужные планировки, видеоэкскурсии, объяснит дальнейший порядок действий и проведет через весь процесс сделки.

Рекомендуется не откладывать покупку квартиры в связи со стартом льготной ипотечной программы, в рамках которой можно получить ипотеку по ставке не более 6,5%.

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