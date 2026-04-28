Промчавшегося по Московской водителя нашли и наказали

Водителя, который на высокой скорости промчался по верхней части пешеходной улицы Московской, нашли и привлекли к ответственности.

Запись, подтверждающая нарушение правил дорожного движения, была выложена в Интернет 15 апреля. На ней запечатлены Kia Soul и удивленные горожане, которые, застыв, смотрят вслед машине.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники ГАИ заметили видео и начали разбираться в произошедшем.

Они выяснили, что за рулем автомобиля находился 18-летний житель Пензенского района. Молодой человек признал вину.

За езду по пешеходной дорожке ему назначили штраф в размере 2 000 рублей, сообщили в областной Госавтоинспекции.

