Водителя автобуса № 54 наказали за высадку пассажиров на дороге

Госавтоинспекция установила личность водителя автобуса, который нарушил правила дорожного движения на улице Суворова.

Во вторник, 13 января, в Сети распространилась запись, сделанная возмущенным горожанином в 9:06. Он увидел, как шофер автобуса № 54, возможно для экономии времени, высадил пассажиров не у остановки, а прямо на проезжей части - со второй полосы.

Во время мониторинга сотрудники ГАИ обнаружили запись и организовали проверку.

Нарушителем оказался 62-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности по части 3.2 статьи 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части».

«Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере 1 500 рублей», - уточнили в ГАИ.