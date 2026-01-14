Водителя автобуса № 54 наказали за высадку пассажиров на дороге

Автохамы

Водителя автобуса № 54 наказали за высадку пассажиров на дороге
Печать
Telegram

Госавтоинспекция установила личность водителя автобуса, который нарушил правила дорожного движения на улице Суворова.

Во вторник, 13 января, в Сети распространилась запись, сделанная возмущенным горожанином в 9:06. Он увидел, как шофер автобуса № 54, возможно для экономии времени, высадил пассажиров не у остановки, а прямо на проезжей части - со второй полосы.

Во время мониторинга сотрудники ГАИ обнаружили запись и организовали проверку.

Нарушителем оказался 62-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности по части 3.2 статьи 12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части».

«Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере 1 500 рублей», - уточнили в ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автохамы нарушитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!