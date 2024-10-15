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Автохамы

На пр. Строителей водитель «Лады» не дождался зеленого света

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Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофиксацию нарушения правил дорожного движения на проспекте Строителей.

Момент попал в объектив регистратора. Кадры сделаны у ТЦ «Олимп» во вторник, 15 октября, в 11:01.

Владелец устройства двигался по направлению к пересечению с улицей Тернопольской. Он остановился у пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

Впереди него у зебры притормозил автомобиль «Лада» с госномером Р682АО/58. Водитель не стал ждать, когда загорится зеленый, и поехал дальше. Пешеходов на дороге в тот момент не было.

На пр. Строителей водитель «Лады» не дождался зеленого света

22 сентября под Толстовским путепроводом в Пензе водитель предпочел не заметить на дороге мужчину с ребенком. Пешеходы пересекали проезжую часть по нерегулируемой зебре и чуть не попали под колеса нарушителя.

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