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Автохамы

На Захарова пассажир ВАЗа аккуратно выставил бутылку за дверь

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Водителей и их пассажиров настойчиво просят быть чистоплотными и не мусорить на дорогах. Но далеко не все держатся в рамках приличий. Одного такого нарушителя заметил читатель портала PenzaInform.ru Андрей К.

«Улица Захарова, 10.09.2024, 18:26. Дважды из машины Е519ОМ/58 выбросили мусор», - рассказал мужчина.

На присланной им записи с регистратора видно ВАЗ, поднимающийся в гору на Западную Поляну. Во время кратковременной остановки открылась передняя пассажирская дверь и мужская рука аккуратно выставила на проезжую часть пустую пластиковую бутылку.

На Захарова пассажир ВАЗа аккуратно выставил бутылку за дверь

Через несколько десятков метров из салона выкинули и крышку от нее.

Ранее сообщалось, что за неправомерно выброшенный мусор водителям или их пассажирам грозит административный штраф. К примеру, за стаканчик, обертку от конфеты, прочую мелочь, которую метнули из окна автомобиля, придется заплатить 10-15 тысяч рублей (обычному гражданину). Ответственность предусмотрена и за мешки с бытовыми отходами, которые выгрузили из автомобиля на обочину.

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