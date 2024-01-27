В центре Пензы такси на тротуаре стало преградой для пешеходов

27.01.2024 | 17:05

В субботу, 27 января, в центре Пензы, на улице Кирова, водитель такси застрял на тротуаре.

Фото Renault Logan с логотипом Uber (госномер Р880СЕ или ОЕ, регион 58) прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

Машина стоит на пешеходной дорожке возле отделения ЗАГС Ленинского района. С двух сторон ее окружают сугробы. Автомобиль практически перекрыл проход прохожим: чтобы обойти его, нужно лезть в снег.

Автора возмутило такое поведение таксиста. По его мнению, в Пензе немало водителей нарушают правила, но проезд по тротуарам уже вообще ни в какие рамки не лезет.

«Ширина проема остановила смельчака. Выехать он не мог. Водитель кружился вокруг машины, а рядом люди посмеивались», - прокомментировал он, добавив, что фото было сделано в 15:22.