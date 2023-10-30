Водитель УАЗа забыл о правилах на ул. Володарского

30.10.2023 | 11:21

Горожанин Сергей прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» запись фактов нарушения правил дорожного движения на улице Володарского.

Кадры были сделаны видеорегистратором в 8:21 24 октября.

На записи запечатлено пересечение улиц Пушкина и Володарского в сторону Кирова. Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора. В следующее мгновение за стоп-линию выезжает водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» с госномером Р088РР/58 и тормозит прямо на пешеходном переходе.

Не дожидаясь зеленого сигнала, он поворачивает на Володарского и направляется в сторону улицы Максима Горького.

Ранее в Сеть попали кадры с нарушением правил на улице Окружной. Водитель Kia не притормозил у нерегулируемого пешеходного перехода и тут же поплатился за это. Автомобилиста остановили сотрудники ДПС, дежурившие на обочине поблизости. Их машину нарушитель не заметил.