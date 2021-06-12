Пензячка об автохаме: Он король на именинах, а пешеходы - холопы

12.06.2021 | 13:42

В субботу, 12 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Ирина Владимировна. Она предоставила материал для рубрики «Автохамы».

Фото пензячка сделала накануне, 11 июня, около 18:45 во дворе дома № 38 на улице Свердлова. На снимках видно, что узкая асфальтовая дорожка ведет к трехэтажке № 38а.

«Дальше пешеходная тропа идет через зеленую зону в сторону улицы Красной. Дорожкой пользуется много людей», - пояснила Ирина Владимировна.

На фото видно, что прямо на асфальте припаркован автомобиль Kia - так, что пешеходам приходится обходить машину по обочинам, залитым водой после прошедшей грозы.

«Какой-то чудак поставил свою машину с «красивым» номером М500АХ/58 аккурат на дорожку, уместив ее между колесами. Наверное, считает, что он король на именинах, а холопы-пешеходы и по лужам пройдут, не размокнут», - прокомментировала пензячка снимки.