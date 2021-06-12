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Автохамы

Пензячка об автохаме: Он король на именинах, а пешеходы - холопы

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В субботу, 12 июня, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Ирина Владимировна. Она предоставила материал для рубрики «Автохамы».

Фото пензячка сделала накануне, 11 июня, около 18:45 во дворе дома № 38 на улице Свердлова. На снимках видно, что узкая асфальтовая дорожка ведет к трехэтажке № 38а.

«Дальше пешеходная тропа идет через зеленую зону в сторону улицы Красной. Дорожкой пользуется много людей», - пояснила Ирина Владимировна.

На фото видно, что прямо на асфальте припаркован автомобиль Kia - так, что пешеходам приходится обходить машину по обочинам, залитым водой после прошедшей грозы.

«Какой-то чудак поставил свою машину с «красивым» номером М500АХ/58 аккурат на дорожку, уместив ее между колесами. Наверное, считает, что он король на именинах, а холопы-пешеходы и по лужам пройдут, не размокнут», - прокомментировала пензячка снимки.

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Гость||

Гамадрил какой то, прости господи

Гость||

Звонить в ГИБДД пусть штрафуют и эвакуируют!

Гость||

У него пипирка просто малюсенькая и он так значимость свою показывает.

Гость||

К своему парню приехал.

Гость||

Гвоздь в помощь

Гость||

Да припарковался на время, а раздули...

Гость||

ХАМство, НАГЛОсть,ПОДЛОсть-воКРУГ.....

Гость||

Вроде Киа Можентис

Гость||

Сначала кирпич на капот аккуратно положить. А если не поймёт, не аккуратно кинуть!

Гость||

Гость писал(a):

Да припарковался на время, а раздули...
идём, я те раздую, малыш

Гость||

Одни стукачи кругом. Как вам не стыдно?

Гость||

А я там какал недавно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.06.2021 15:15|

Вроде Киа Можентис

древнее ведрище. владелец на него с трудом видно наскреб, а на мозги денег не хватило.

Гость||

Кредитный раб

Гость||

Шило вам в помощь

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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