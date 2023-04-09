Пензенский водитель совершил опасный обгон на ул. Каракозова

09.04.2023 | 11:48

В Пензе на улице Каракозова водитель «Нивы» не увидел ребенка на самокате, который пересекал проезжую часть, и едва не сбил его.

Запись, запечатлевшая опасный момент, появилась в социальной сети «ВКонтакте» вечером 7 апреля. Она была сделана у дома № 67 на улице Каракозова.

Мальчик на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенка пропустил водитель спецтехники, однако школьник рисковал угодить под колеса «Нивы» с госномером С536НО/58.

Автомобилист за рулем легковушки проигнорировал правила и решился на обгон.

ДТП удалось избежать благодаря тому, что мальчик не сразу начал двигаться по зебре.

Под постом комментаторы осудили действия и водителя «Нивы», и школьника. Первый не имел права объезжать притормозивший у перехода транспорт, второй должен был слезть с самоката и пойти пешком.

Видео vk.com/avtohampenza.