В Пензе владелец иномарки посчитал газон лучшим местом для парковки

19.11.2022 | 10:17

В рубрику «Автохамы» портала PenzaInform.ru пришло сообщение о нарушении правил парковки.

Автор прислал фото, на которых запечатлен белый Volkswagen с госномером О930КН/58. Машина стоит на припорошенной снегом траве, причем газон отделен от проезжей части металлическим ограждением.

«Парковка на газоне. Ул. Карла Маркса, 16», - указал автор точный адрес.

Это не единичный случай, когда автовладельцы ценят свою технику больше зелени на городских улицах.

Так, ранее житель Пензы рассказал, что на улице Байдукова уже более трех лет машины паркуются на газонах по обеим сторонам дороги и никто на эти нарушения не реагирует.