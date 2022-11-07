Водители избирательно подошли к парковке на тротуаре в центре Пензы

07.11.2022 | 17:00

На улице Володарского, рядом со зданием Ленинского районного суда, можно часто наблюдать заставленные машинами тротуары.

Снимки нарушений правил парковки в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» прислала горожанка Татьяна.

«Все тротуары заставлены машинами по правой стороне. На левой стороне находится Ленинский районный суд, и машин практически нет, один только нарушитель. А на правой стороне их десятки», - пожаловалась женщина.

Татьяна указала, что рядом имеется паркинг, однако водители игнорируют его.

«Центр города. Все тротуары с утра до вечера заставлены машинами. Где ходить пешеходам?» - задала она вопрос.

Аналогичная ситуация - на улице Красная Горка в месте ее пересечения с Гоголя. Автомобилисты превратили тротуар в стоянку. Временами передвигающиеся на своих двоих горожане вынуждены обходить машины по проезжей части.