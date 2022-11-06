На ул. Красная Горка водители совсем не думают о пешеходах

Жительницу Пензы возмущает хаотичная парковка на улице Красная Горка. Речь идет о месте ее пересечения с улицей Гоголя.
Горожанка ежедневно бывает на этом перекрестке и всегда наблюдает одну и ту же картину.
«Пройти я не могу. Особо одаренные водители паркуются так, что пройти не может даже обычный человек, а я мать с коляской с грудным ребенком», - написала женщина в Telegram-канале «Пенза Новости».
Сообщение она проиллюстрировала фото, сделанным 31 октября. Пензячка добавила, что из-за оставленных на тротуаре автомобилей не смогла пройти и вынуждена была нарушить правила: миновать транспорт по проезжей части.
«А навстречу мне машины-большегрузы. Это уже неприемлемо! Я бы вызвала сотрудников ГИБДД, но ждать их чисто физически невозможно (холодно)», - отметила горожанка.
Комментаторы поддержали пензячку.
«Они припарковались, как им удобно, и ни разу не подумали, как будут ходить пешеходы», - высказался участник обсуждения.
Фото t.me/penza_novosti.
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