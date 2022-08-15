В Пензе за 20 секунд три пешехода нарушили ПДД

15.08.2022 | 09:31

Водитель из Пензы за 20 секунд стал свидетелем нарушений правил дорожного движения, допущенных тремя пешеходами.

Видео, снятое автомобильным регистратором, выложили в группе «АВТОХАМ ПЕНЗА» во «ВКонтакте». Оно сделано на улице Лермонтова в понедельник, 15 августа, в 7:38.

Сначала перед автором записи появилась женщина. Она перебежала через дорогу, когда для машин горел запрещающий сигнал светофора, но сделала это не на переходе, а за несколько десятков метров до него.

Затем правила попытались нарушить еще две горожанки. Те хотели пересечь улицу в районе остановки «ПГПУ», но, увидев движущийся автомобиль, остановились на проезжей части, чтобы его пропустить.

«Зомбихамы», - констатировал автор видео, подразумевая, что пешеходы действовали бездумно, тем самым подвергая свои жизни опасности.