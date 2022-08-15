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Автохамы

В Пензе за 20 секунд три пешехода нарушили ПДД

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Водитель из Пензы за 20 секунд стал свидетелем нарушений правил дорожного движения, допущенных тремя пешеходами.

Видео, снятое автомобильным регистратором, выложили в группе «АВТОХАМ ПЕНЗА» во «ВКонтакте». Оно сделано на улице Лермонтова в понедельник, 15 августа, в 7:38.

Сначала перед автором записи появилась женщина. Она перебежала через дорогу, когда для машин горел запрещающий сигнал светофора, но сделала это не на переходе, а за несколько десятков метров до него.

Затем правила попытались нарушить еще две горожанки. Те хотели пересечь улицу в районе остановки «ПГПУ», но, увидев движущийся автомобиль, остановились на проезжей части, чтобы его пропустить.

«Зомбихамы», - констатировал автор видео, подразумевая, что пешеходы действовали бездумно, тем самым подвергая свои жизни опасности.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Они верят пропаганде безответственности пешеходов.

Гость||

Кто забыл закрыть курятник?

Гость||

Гость писал(a):

Кто забыл закрыть курятник?
Куры разбежались по округе.

Гость||

Вот удивили, поставьте ДПС в штатском на пр. Строителей, за день годовой план выполните на пешеходах и велосепидистах!

Гость||

МАШИНЫ НА ГАЗОНАХ ВО ДВОРАХ ЛУЧШЕ ШТРАФУЙТЕ БОЛЬШЕ!!! БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И НАКАЗАНИЙ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.08.2022 10:09|
Завидуй молча, не ной, если заработать не можешь.

Гость||

по попова люди ходят по дороге совсем и машины и разгрузки загрузки возле рынка, просто какой то пипец, никому дела нет, проблема не в нарушении а в сохранении жизни и здоровья людей, нужны меры эффективные

Гость||

вот тут нужно штрафовать поголовно, это не за маски шкурить народ а за дело ради их же реальной безопасности и спокоствия водителей которые не хотят ни накого наехать а хотят культурно и спокойно ездить по правилам

Гость||

Гость писал(a):

МАШИНЫ НА ГАЗОНАХ ВО ДВОРАХ ЛУЧШЕ ШТРАФУЙТЕ БОЛЬШЕ!!! БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И НАКАЗАНИЙ!!!
Сейчас, погоди, помогу тебе.

КуууКаа!!! Кука! КККККУУУККККААААРекккуууууУУуууууу!

КУКАРЕККККККУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!

Гость||

Сейчас, погоди, помогу тебе.

КуууКаа!!! Кука! КККККУУУККККААААРекккуууууУУуууууу!

КУКАРЕККККККУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!

Успокойся недавно вышел с кичи?

Гость||

Братва,петухи взбунтовались

Гость||

Гость писал(a):

МАШИНЫ НА ГАЗОНАХ ВО ДВОРАХ ЛУЧШЕ ШТРАФУЙТЕ БОЛЬШЕ!!! БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И НАКАЗАНИЙ!!!
не обращайте внимания на АВТОФИЛа

Имя: Гость
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