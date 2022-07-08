На ул. Калинина хорошая реакция спасла девушку от ДТП

08.07.2022 | 10:54

На улице Калинина в Пензе девушка едва не оказалась под колесами машины, водитель которой не уступил ей дорогу.

Видеозапись инцидента появилась в пятницу, 8 июля, в группе «Сова Пенза» соцсети «ВКонтакте». Кадры были сделаны 6 июля в 19:26 на участке между улицами Чкалова и Свердлова.

На них владелец видеорегистратора двигается в сторону ТЦ «Фортуна», впереди - нерегулируемый пешеходный переход, на который шагнула девушка.

Внезапно автора кадров обгоняет водитель «Калины», стремительно приближаясь к зебре, по которой идет девушка. Успев дойти до середины проезжей части, она видит опасность и торопится назад, к обочине, а автомобилист в попытке избежать наезда выкручивает руль вправо.

ДТП не случилось чудом. Девушка успела увернуться, оказалась на тротуаре в безопасности, а водитель «Калины», не притормозив, продолжил путь.

Инцидент возмутил пензенцев. В комментариях они призвали сотрудников Госавтоинспекции обратить внимание на нарушение.

«Это материал для расследования. Примите меры, органы ГИБДД!», «Так автор видео и сам не остановился и не пропустил пешехода», «Кошмар… Бдительный пешеход жизнь сам себе спас», - написали горожане.

Видео vk.com/sova_penza.