Сетевое издание|18+|Пятница|8 июл 2022|16:13
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Автохамы

На ул. Калинина хорошая реакция спасла девушку от ДТП

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На улице Калинина в Пензе девушка едва не оказалась под колесами машины, водитель которой не уступил ей дорогу.

Видеозапись инцидента появилась в пятницу, 8 июля, в группе «Сова Пенза» соцсети «ВКонтакте». Кадры были сделаны 6 июля в 19:26 на участке между улицами Чкалова и Свердлова.

На них владелец видеорегистратора двигается в сторону ТЦ «Фортуна», впереди - нерегулируемый пешеходный переход, на который шагнула девушка.

Внезапно автора кадров обгоняет водитель «Калины», стремительно приближаясь к зебре, по которой идет девушка. Успев дойти до середины проезжей части, она видит опасность и торопится назад, к обочине, а автомобилист в попытке избежать наезда выкручивает руль вправо.

ДТП не случилось чудом. Девушка успела увернуться, оказалась на тротуаре в безопасности, а водитель «Калины», не притормозив, продолжил путь.

Инцидент возмутил пензенцев. В комментариях они призвали сотрудников Госавтоинспекции обратить внимание на нарушение.

«Это материал для расследования. Примите меры, органы ГИБДД!», «Так автор видео и сам не остановился и не пропустил пешехода», «Кошмар… Бдительный пешеход жизнь сам себе спас», - написали горожане.

Видео vk.com/sova_penza.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот она удивилась!

Гость||

Такие выкрутасы к сожалению волнуют только горожан, но никак не спящую пензенскую ГИБДД и Шматкова лично!

Гость||

Да и новый генерад УМВД не видит в беспорядках на пензенских дорогах ни чего не обычного (судя по отсутствию реакции на безобразную работу ГИБДД)!

Гость||

Каждый день на дорогах и пешеходных переходах в Пензе гибнут люди!!!

Губернатора и его назначенцев это волнует? Когда наведут порядок?

При новом губернаторе ещё хуже чем при старом?

Гость||

Гость писал(a):

При новом губернаторе ещё хуже чем при старом?
Однозначно!

Гость||

Завыло болото

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.07.2022 11:38|

Завыло болото

Не пиши,воняет!

Гость||

Гость писал(a):

Такие выкрутасы к сожалению волнуют только горожан, но никак не спящую пензенскую ГИБДД и Шматкова лично!
как ты задолбал со своей неработай ГИБДД

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Так автор видео и сам не остановился и не пропустил пешехода»,
протри очки

penzainform.ru писал(a):

«Кошмар… Бдительный пешеход жизнь сам себе спас»
Об этом давно говорят. Жизнь в ваших руках. Убедись и переходи.

Гость||

Гость писал(a):

Да и новый генерад УМВД не видит в беспорядках на пензенских дорогах ни чего не обычного (судя по отсутствию реакции на безобразную работу ГИБДД)!
ГИБДД обнародовала данные, согласно которым с помощью автоматических камер за пять месяцев 2022 года было вынесено 60 млн штрафных постановлений, что на 28,7% больше, чем годом ранее. Сегодня с помощью комплексов выносится 84,9% от общего числа штрафов.

на треть сократилась аварийность по причине превышения установленной скорости движения. Это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Так что УСПОКОЙСЯ!

Гость||

Гость писал(a):

Каждый день на дорогах и пешеходных переходах в Пензе гибнут люди!!!

Губернатора и его назначенцев это волнует? Когда наведут порядок?

При новом губернаторе ещё хуже чем при старом?

Кккккккуууууукареккккккууууууууу! Кукарекууууууууууу!!! Кука! Какареккккккууууууууууууу!

Кокококо? Коко?

Кококо кукооо куко?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.07.2022 11:59
Гость писал(a):
на треть сократилась аварийность по причине превышения установленной скорости движения.
Гость писал(a):
Так что УСПОКОЙСЯ!
Ни в коем случае, успокаиваться рано. Понятно, это пишет комментарий работник ГИБДД, не желающий полноценно отрабатывать государственное денежное довольствие. Приведённые как бы впечатляющие цифры по штрафам, они ведь Пензы слабо касаются, да и то я части только наказания за превышение скорости. Но кроме превышения скорости Совершается огромная масса и других нарушений, в частности людей ежедневно сбивают на пешеходных переходах. Привели бы лучше цифры сколько камеры именно в Пензе зафиксировали нарушений правил проезда пешеходных переходов. Уверен, в пензенской ГИБДД таких данных нет. Так что ваша показушная защита пензенской ГИБДД фейк!

Гость||

Гость писал(a):

При новом губернаторе ещё хуже чем при старом?

Кккккккуууууукареккккккууууууууу! Кукарекууууууууууу!!! Кука! Какареккккккууууууууууууу!

Кокококо? Коко?

Кококо кукооо куко?

А вот так работает защита губернатора

Гость||

А ГИБДДэшникам такой фигней заниматься некогда. Они в засаде сидят около Южного, ловят тех, кто не по зебре переходят.

Гость||

11.26, 11.36 Виновата Полиция?! Может тебе ещё вертухая возле каждого перехода, для репрессий. Или все таки общественность начнёт порицать нарушителей дома, на работе? Или как всегда моя хата скраю? Это не я, это ОНИ(полиция) тебя ругают за совершенный поступок. Так рассуждаете?

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Имя: Гость
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