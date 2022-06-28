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Автохамы

В Пензе заметили водителя, склонного к опасным обгонам

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В Пензе заметили водителя белой «Лады-Приоры», регулярно совершающего опасные маневры. Две видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен один и тот же автомобиль, выложили в сообществе «Автохам и точка».

Так, в Ахунах водитель легковушки совершил двойной обгон, в то время как навстречу ехали другие машины. «Такой дурдом был по всему пути от теннисного корта», - уточнил автор записи.

На втором видео «Приора» пошла на обгон на мосту, игнорируя сплошную линию разметки. «Каждый такой выезд - это чья-то жизнь», - отметил интернет-пользователь.

В комментариях пензенцы поспорили. Одни сочли пренебрежение ПДД вопиющим и призвали привлечь водителя к ответственности. Другие признались, что сами тоже так часто делают, и критически высказались в адрес тех, кто публикует свидетельства чужих нарушений.

«Желаю всем любителям таких изречений по такому водителю на встречку!» - подвел итог обсуждению автор видео из Ахун.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Таких Олигофренов на дорогах полно!!! Мрут каждый день в ДТП а меньше не становится!

Гость||

У человека диарея, а вы прикалываетесь...

Гость||

Только одного? Да у вас там таких идиотов толпы. Как папуасы дикие ездите.

Гость||

Урод законченный,правила не для него.

Гость||

Вот что значит, когда с психиатрической помощью плохо обстоят дела в городе. Водители вообще не проходят медосмотр по правилам.

Гость||

Когда перед Законом один равнее другого так и будет. Один на Тайоте любит шугать пешеходов на Коммунистической. Поставили ДПСника, сделал пару раз под козырёк и всё.

Гость||

Если номер видно,где наши гаишники доблестные?или только по камерам протоколы выписывают?

Гость||

Явно детство в жопе играет, комплексы какие-то, сублимация...

Девочки не дружите с таким.

Гость||

Приораст разбушевался

Гость||

Я даже больше скажу, не давайте так

Гость||

Может там лось за рулем?

Гость||

А потом он расшибется, и очередной дурачок будет его жалеть, всем рассказывать какой он был хороший, и запрещать обсуждать его поведение.

Гость||

Гость писал(a):

Таких Олигофренов на дорогах полно!!! Мрут каждый день в ДТП а меньше не становится!
Если бы только сами гибли, то туда и дорога. Но они еще за собой тянут нормальных людей.

Гость||

Гость писал(a):

Я даже больше скажу, не давайте так
Ему и не дают, стопудово. Да закомплексованные не особо и стремятся. Такие обычно занимаются онанизмом.

Имя: Гость
Комментарий:

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