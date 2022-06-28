В Пензе заметили водителя, склонного к опасным обгонам

В Пензе заметили водителя белой «Лады-Приоры», регулярно совершающего опасные маневры. Две видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлен один и тот же автомобиль, выложили в сообществе «Автохам и точка».
Так, в Ахунах водитель легковушки совершил двойной обгон, в то время как навстречу ехали другие машины. «Такой дурдом был по всему пути от теннисного корта», - уточнил автор записи.
На втором видео «Приора» пошла на обгон на мосту, игнорируя сплошную линию разметки. «Каждый такой выезд - это чья-то жизнь», - отметил интернет-пользователь.
В комментариях пензенцы поспорили. Одни сочли пренебрежение ПДД вопиющим и призвали привлечь водителя к ответственности. Другие признались, что сами тоже так часто делают, и критически высказались в адрес тех, кто публикует свидетельства чужих нарушений.
«Желаю всем любителям таких изречений по такому водителю на встречку!» - подвел итог обсуждению автор видео из Ахун.
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