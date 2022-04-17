Пензенские водители по-прежнему не думают о пешеходах

17.04.2022 | 15:23

В рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» горожане прислали фотофакты нарушений правил парковки.

Так, пензенец сообщил о стоянке на пешеходной дорожке у дома № 2 на улице Глазунова. Снимки были сделаны в 17:25 1 апреля. На них автомобиль «Лада» с госномером Р949СС/58. Водитель заехал на газон, обход машины - только через лужу.

«За домом устроили стихийную парковку, которая мешает ходить. Особенно весной, осенью и в дождливую погоду, когда образуется большая лужа», - рассказал автор снимков.

Жительница улицы Циолковского прислала фото автомобилей, оставленных на тротуаре у дома № 16.

Первое она сделала в 7:33 13 апреля. Пензячка запечатлела Chevrolet с госномером Р495РТ/58. На втором снимке с датой 15 апреля, 9:09, «Лада» М195МК/58.

Автомобилисты припарковались посредине пешеходной дорожки.

Горожане часто присылают в рубрику «Автохамы» кадры с водителями, забывающими о пешеходных зонах. Так, 15 апреля автомобилисты превратили в парковку Фонтанную площадь.